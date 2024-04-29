Столтенберг: НАТО не договорится о членстве Украины к июльскому саммиту в США

Столтенберг исключил консенсус по Украине в НАТО в ближайшее время

Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Все участники НАТО не смогут единогласно договориться о вступлении Украины в блок к предстоящему саммиту, который пройдет в Вашингтоне в июле, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Киев. Трансляция шла на YouTube-канале организации.

«Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», — сказал генсек.

Следующий саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Он будет приурочен к 75-летию альянса, созданного в 1949 году.

Украина не является членом альянса, однако с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Также стремление в НАТО закреплено в Конституции страны.

Осенью 2022 года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, однако страны — члены альянса разошлись во мнениях о такой возможности. Согласно уставу НАТО, для принятия новых членов необходимо согласие каждой из 32 стран блока.

НАТО отменило первый этап процесса вступления в альянс для Киева и не стало обязывать Украину выполнять план действий по подготовке к членству. Столтенберг, однако, подчеркнул в феврале, что Киев получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия и союзники поддержат это решение.

В ноябре 2023 года Столтенберг заявил, что НАТО считает вступление Украины в блок невозможным, пока продолжается военная операция России.

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин начала военной операции.