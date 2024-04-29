США исключили «злой умысел» НАТО по отношению к России

Блинкен заявил, что у НАТО нет «злого умысла» в отношении России, но усомнился в надежности ее стратегического положения на фоне санкций. Российские власти заявляли, что санкции делают страну более самодостаточной

Энтони Блинкен (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

НАТО ничего не замышляет в отношении России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии. Трансляцию вело The Associated Press.

«Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении России, никогда этих замыслов не было и не будет», — сказал он.

Более того, продолжил он, альянс стал сильнее и больше благодаря присоединению Швеции и Финляндии, сейчас оборонный блок более единый, чем когда-либо прежде. Украина, по оценке госсекретаря, также как никогда едина в противостоянии России, чего не было еще десять лет назад, в 2014 году, до присоединения Крыма.

Этой ситуации Блинкен противопоставил ситуацию в России. Он назвал действия России «стратегическим фиаско» и указал, что переориентация экономики на фоне санкций не выглядит устойчиво. Это может сработать в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной, подчеркнул Блинкен.

Власти США не впервые подчеркивают отсутствие угроз по отношению к России со стороны Запада. «Никто не нападает на Россию. Есть своего рода абсурд в представлении о том, что для России была какая-то военная угроза со стороны Украины или кого-либо еще», — говорил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Российские власти не соглашаются с тезисом об отсутствии угроз и негативном влиянии военной операции на страну. «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», — оценивал в феврале президент Владимир Путин. Он также называл Россию страной возможностей для молодежи. Кроме того, Путин обвинял западные страны в искусственном создании проблем, «потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь».

Его представитель Дмитрий Песков говорил о трансформации военной операции в войну: «Как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной». На вопрос об осуждении части граждан за публикацию пацифистских лозунгов со словом «война» Песков ответил, что в них «иной контекст».

Он отмечал, что российская сторона научилась противостоять санкциям. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной — в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции», — рассказывал Песков.