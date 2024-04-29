Членство Польши обошлось Евросоюзу в €161 млрд

Минфин Польши: членство страны в ЕС обошлось союзу в €161,6 млрд с 2004 года

Польша за 20 лет получила крупнейшую помощь от ЕС для поддержки экономики и на ремонт инфраструктуры, это также улучшило ее инвестиционный имидж, уверены в Варшаве. При этом последние шесть лет страной управляли евроскептики

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Польша за 20 лет пребывания в Евросоюзе получила от него €245,5 млрд, €83,7 млрд были выплачены обратно в качестве членского взноса, положительный баланс равняется €161,6 млрд. Такой вывод содержится в докладе польского Минфина, пишет Money.

Польша вступила в ЕС в 2004 году, в ходе так называемой пятой волны расширения интеграционного объединения, вместе с Кипром, Чехией, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Мальтой, Словакией и Словенией. По оценке аналитиков крупнейшего польского банка PKO, Польша стала «лучшей» среди всех этих стран: по их мнению, Варшава оптимально воспользовалась новыми возможностями, за счет чего объем прямых иностранных инвестиций увеличился на €293 млрд.

Кроме того, Польша стала крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета Евросоюза (13,3%), тогда как Италия, Испания и Франция получили примерно по 12%. Впрочем, при расчете поступивших средств на душу населения и по отношению к ВВП Польша занимала не лидирующие места.

Большую часть (65%) денег направили на реализацию проектов в транспортной, энергетической и социальной сферах. Еще немногим более 30% средств пошло на сельское хозяйство.

Кроме того, в начале этого года были разблокированы дополнительные средства от ЕС в рамках Национального плана реконструкции: €25 млн в виде грантов и €35 млрд в виде льготных кредитов для восстановления польской экономики, пострадавшей от последствий пандемии, и повышения ее устойчивости к будущим потрясениям.

Одним из ключевых факторов успеха Польши стало присоединение к логистическим цепочкам Евросоюза, что улучшило ее имидж в глазах инвесторов, пояснили эксперты Польского экономического института (PIE).

В середине декабря на пост премьера страны вернулся Дональд Туск. Его кабинет сменил правительство Матеуша Моравецкого от консервативной партии «Право и справедливость», которая опиралась на евроскептицизм. Новый премьер пообещал, что после его возвращения к власти Польша останется «сильным звеном» в НАТО и надежным союзником США, а также вернет себе значимую роль в Евросоюзе. Госдепартамент США выразил надежду, что Польша действительно добьется лидерства в ЕС.