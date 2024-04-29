Арбитра VAR сняли со следующего матча после «гола-фантома» ЦСКА
Евгений Турбин заменил Андрея Фисенко в качестве ответственного за систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матче между «Ростовом» и «Оренбургом», следует из протокола на сайте РПЛ.
Фисенко накануне отвечал за VAR в матче «Балтика» — ЦСКА в Калининграде (3:1). Армейцам на 92-й минуте засчитали гол Кирилла Глебова, хотя однозначного подтверждения, что мяч пересек линию ворот, не было.
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сказал «Спорт-Экспрессу», что «в конце вчерашнего матча произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая VAR и ассистента VAR».
«С учетом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», — добавил Каманцев.
Матч «Ростов» — «Оренбург» пройдет в понедельник, начало — в 19:45 мск.