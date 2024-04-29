Арбитра VAR сняли со следующего матча после «гола-фантома» ЦСКА

В судейском комитете признали, что в концовке игры в Калининграде «произошел очень сложный эпизод» для всех арбитров, и Андрею Фисенко дали отдохнуть. На 92-й минуте судьи засчитали гол ЦСКА, хотя мяч мог не попасть в ворота

Фото: А.Аксенова / Официальный сайт ПФК ЦСКА (pfc-cska.com)

Евгений Турбин заменил Андрея Фисенко в качестве ответственного за систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матче между «Ростовом» и «Оренбургом», следует из протокола на сайте РПЛ.

Фисенко накануне отвечал за VAR в матче «Балтика» — ЦСКА в Калининграде (3:1). Армейцам на 92-й минуте засчитали гол Кирилла Глебова, хотя однозначного подтверждения, что мяч пересек линию ворот, не было.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сказал «Спорт-Экспрессу», что «в конце вчерашнего матча произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая VAR и ассистента VAR».

«С учетом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», — добавил Каманцев.

Матч «Ростов» — «Оренбург» пройдет в понедельник, начало — в 19:45 мск.