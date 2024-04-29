«Рубин» упустил победу над «Уралом» на 86-й минуте

«Урал» вырвал ничью у «Рубина» на 86-й минуте

Матч завершился со счетом 1:1. У казанской команды забил Мирлинд Даку, гости ответили голом Сильвие Бегича

Фото: Официальный сайт ФК «‎Рубин» (rubin-kazan.ru)

Казанский «Рубин» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.

У хозяев гол на 43-й минуте забил Мирлинд Даку.

«Урал» избежал поражения в концовке благодаря голу Сильвие Бегича (86).

«Рубин» с 37 очками остался на девятом месте, «Урал» (25) — на 15-м.

В следующем туре 6 мая «Рубин» сыграет с ЦСКА в Москве, а «Урал» — дома с калининградской «Балтикой».