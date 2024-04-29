Медведев победил Корду в третьем круге «Мастерса» в Мадриде и вышел на Бублика

Даниил Медведев с трудом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Россиянин обыграл американца Себастьяну Корду в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Его следующим соперником будет Александр Бублик. По ходу встречи Медведев поспорил с судьей о необходимости закрыть крышу над кортом из-за дождя

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,8 млн.

В матче третьего круга Медведев, 4-й в мировом рейтинге, встречался с американцем Себастьяном Кордой (26) и одержал волевую победу со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Медведев и Корда до этого матча четыре раза встречались на турнирах ATP, и россиянин выиграл только дважды.

Следующим соперником Медведева будет представитель Казахстана Александр Бублик (18), у которого он выиграл все пять личных встреч.

По ходу матча Медведев поспорил с судьей, требуя закрыть крышу из-за начавшегося дождя. Судья не смог ему подсказать, кто отвечает за крышу, на что Медведев предположил, что это могут быть иллюминаты.

В прошлом году в Мадриде Медведев проиграл в четвертом круге Аслану Карацеву.

В этом сезоне Медведев дошел до финалов Australian Open и «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.

В Мадриде ранее вышел в четвертый круг Андрей Рублев, а Павел Котов и Карен Хачанов сыграют свои матчи третьего круга позднее в понедельник.