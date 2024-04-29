Даниил Медведев с трудом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом €7,8 млн.
В матче третьего круга Медведев, 4-й в мировом рейтинге, встречался с американцем Себастьяном Кордой (26) и одержал волевую победу со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Медведев и Корда до этого матча четыре раза встречались на турнирах ATP, и россиянин выиграл только дважды.
Следующим соперником Медведева будет представитель Казахстана Александр Бублик (18), у которого он выиграл все пять личных встреч.
По ходу матча Медведев поспорил с судьей, требуя закрыть крышу из-за начавшегося дождя. Судья не смог ему подсказать, кто отвечает за крышу, на что Медведев предположил, что это могут быть иллюминаты.
В прошлом году в Мадриде Медведев проиграл в четвертом круге Аслану Карацеву.
В этом сезоне Медведев дошел до финалов Australian Open и «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.
В Мадриде ранее вышел в четвертый круг Андрей Рублев, а Павел Котов и Карен Хачанов сыграют свои матчи третьего круга позднее в понедельник.