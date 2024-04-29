Исламисты Гамбурга потребовали создания халифата в Германии

На акции исламистов в Гамбурге, которая была согласована с властями, ее участники потребовали превратить Германию в халифат «без евреев и гомосексуалистов», передает Bild. Глава МВД Германии ранее обещала защищать немецких евреев

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В Гамбурге в конце прошлой недели прошла массовая акция исламистов, среди требований которых было установление халифата, пишет Bild. Как отмечает издание, демонстрация была согласована с местными властями.

«С разрешения властей они требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером — без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов, христиан, евреев и инакомыслящих», — пишет Bild.

Всего на митинг вышли около тысячи человек. Организатором акции стал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг — популярный блогер исламистского толка в соцсетях, в том числе в TikTok. По данным Bild, организаторы акции, группа «Мусульманский интерактив», близки к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

«Должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки. Одних подозрений недостаточно для запрета», — объяснил представитель полиции журналистам причину того, почему акция с призывом к смене государственного строя не была запрещена.

Германия после начала войны Израиля с ХАМАС выступила с поддержкой еврейского государства, указав на его право на самооборону. В то же время в самой Германии вспыхнули антиизраильские акции протеста, участие в которых принимают в основном выходцы из исламских стран. 14 октября официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что попытки организовывать акции в поддержку ХАМАС будут пресекать, участникам демонстраций из числа лиц без немецкого гражданства грозит депортация.

Защита евреев и еврейских учреждений является наивысшим приоритетом немецких властей, которые будут использовать все законные возможности для депортации сторонников ХАМАС из страны, подчеркивала глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Бывший госсекретарь США (умер 29 ноября 2023 года) Генри Киссинджер, комментируя акции протеста сторонников ХАМАС в Германии, отмечал, что немецкие власти впустили в страну слишком много иностранцев. «Было серьезной ошибкой принимать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов», — сказал экс-госсекретарь в интервью Welt TV. По его мнению, в странах, где много мигрантов, возникают группы влияния на политику и общественное мнение.