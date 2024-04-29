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Война санкций ,  
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Посольство ответило на претензии Италии из-за передачи «дочки» Ariston

Посол Парамонов: «дочку» Ariston передали «Газпрому» в рамках правового поля
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Война санкций
Алексей Парамонов
Алексей Парамонов (Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Передача 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» была произведена в рамках правового поля, заявил российский посол в Италии Алексей Парамонов при вызове в МИД страны. Его слова приводит пресс-служба посольства в телеграм-канале.

Российская сторона, как заявили в дипмиссии, дала итальянской «исчерпывающие разъяснения» насчет законности и обоснованности решения.

«Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств», — сказано в сообщении.

ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Парамонова вызвали в МИД Италии после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte. В первом случае речь шла об ООО «Аристон Термо Русь».

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Ее генеральный директор — Сергей Кукуть. За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.

100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», принадлежали итальянской Ariston Holding N.V.

Глава МИД Италии Антонио Таяни потребовал от Парамонова «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group». Он назвал решение неожиданным и пообещал, что итальянское правительство защитит местный бизнес.

Внешнеполитическая служба ЕС, в свою очередь, призвала Россию отменить шаги в отношении «дочек» и «искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими».

Теги
Италия Газпром посол вызов посла
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