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Военная операция на Украине ,  
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Киев объяснил пересмотр соблюдения Конвенции по правам человека

Киев объяснил пересмотр соблюдения Европейской конвенции по правам человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Заявление в Совет Европы о частичном отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения — обычная практика для воюющей стороны, заявил глава украинского Минюста Денис Малюська в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Глава ведомства пояснил, что Киев направил уведомления о возможном ограничении отдельных прав почти сразу после объявления военного положения в 2022 году.

«Это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года). Это не ноу-хау — так поступают все страны, которые ведут войну. А в апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его», — написал министр.

Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека
Политика

Он подчеркнул, что Киев в результате пересмотра условий в конце апреля не приостановил защиту прав человека, «а наоборот — пересмотрел и отозвал предупреждения об ограничении определенного свода прав».

В апреле 2024 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. В нем говорилось, что на период действия военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции могут быть ограничены.

В частности, речь шла о правах на:

  • свободные выборы;
  • неприкосновенность жилища;
  • невмешательство в семейную жизнь;
  • тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;
  • свободу передвижения и выбора места жительства, включая право на въезд на Украину и выезд с ее территории и других правах;

Также в документе перечислялись действия украинских властей, которые могут считаться отступлением от соблюдения международных документов.

В новой апрельской версии были исключены и отдельные статьи пакта о гражданских и политических правах, к примеру, о том, что:

  • никто не может быть принужден к труду;
  • никто не может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию;
  • любая пропаганда войны запрещается законом; все люди равны перед законом и т.д.

Также были отозваны положения о статьях конвенции, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии, свободу мирных собраний и др.

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября 2022 года. Владимир Путин подписал закон, позволяющий России не исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта того же года. 

Теги
Украина конвенция права человека
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