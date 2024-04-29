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Политика ,  
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МИД прокомментировал данные о задержании в Литве автобуса из Петербурга

Захарова: ОБСЕ не заметит задержания в Литве автобуса из Петербурга
Фото: trans_vera_tur / VK
Фото: trans_vera_tur / VK

ОБСЕ и Совет Европы «не заметят» проверок, которым подвергли граждан Молдавии, следовавших на автобусе из Петербурга в Тирасполь, на границе Литвы. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

О задержании литовской таможней автобуса с 57 гражданами Молдавии накануне сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пассажира. По данным издания, рейс из Санкт-Петербурга в Тирасполь стоял на литовской границе почти двое суток.

«И ведь опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала Захарова.

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Как утверждала газета, таможенники несколько раз проверили багаж всех пассажиров и отправили некоторых из них на детектор лжи, «кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношением к военным событиям на Украине». По итогам этих проверок были «отсеяны» 17 человек, но автобус через границу так и не пропустили, писала «КП».

Теги
Персоны
Литва Мария Захарова Автобус задержание МИД Молдавия Приднестровье Санкт-Петербург
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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