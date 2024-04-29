Умерла народная артистка РСФСР Зоя Зелинская

Зоя Зелинская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На 95-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, актриса Зоя Зелинская, сообщает пресс-служба Театра сатиры.

В театре она играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы?∞!...».

Зелинская служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Помимо работы в театре она снималась в кино и на телевидении, была известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», режиссером которой был ее первый муж Георгий Зелинский. Кинокарьеру она начала в 1956 году с эпизодической роли в «Карнавальной ночи».