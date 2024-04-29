Генсек НАТО приехал к Зеленскому с необъявленным визитом

Столтенберг раскритиковал процесс военной поддержки Киева со стороны Запада и выразил оптимизм по поводу будущих поставок. Несмотря на это, признал он, НАТО не согласует вступление Украины в ближайшее время

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним в Киеве совместную пресс-конференцию. Трансляцию вела пресс-служба альянса.

В Киев он приехал на поезде, это уже третий его визит на Украину. В ходе поездки генсек пообщался с журналистами и признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной, напомнив о согласовании новой военной помощи от США, которое затянулось на полгода, а также проблемы с отправкой снарядов со стороны Европы. Однако теперь ситуация изменится, уверен Столтенберг.

«Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет», — подчеркнул он, передает его слова Reuters.

Во время пресс-конференции Столтенберг подчеркнул, что сотрудничество НАТО и Украины делает ее путь по вступлению в альянс «необратимым». Вместе с тем Киев не получит приглашения к атлантической интеграции по результатам летнего саммита в США, считает генсек, поскольку необходимо консенсусное решение всех 32 членов.

Российские власти выступают резко против намерения Украины вступить в НАТО. Президент Владимир Путин называл этот вопрос среди причин проведения военной операции. Он признавал, что к независимости соседнего государства следует относиться уважительно, но политическое руководство Украины должно выстраивать с Россией нормальные отношения. «Но наши исторические территории с населением русскоговорящим — в НАТО. Не оборзели, нет?» — задавался Путин вопросом.

Руководство НАТО неоднократно подчеркивало, что каждое государство само выбирает — быть с альянсом или вне него и ситуация, при которой Россия вмешается в этот процесс, недопустима. «Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь», — говорил Столтенберг за полтора месяца до начала полномасштабных боев.

По сведениям The New York Times, против вступления Украины сейчас выступают США вместе с Германией. По их словам, из-за соглашения о коллективной безопасности НАТО это «втянуло бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года». Поддержку принятию Украины в альянс выражают в первую очередь страны Восточной Европы.