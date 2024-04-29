В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

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В Полтавской области Украины прозвучала серия взрывов, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Филипп Пронин.

Взрывы, как уточнил он, были слышны в Миргородском районе области. Пронин сообщил о них около 13:05 мск. По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент в области она не звучала — сигналы выключили около 12:45 мск.

Пострадавших, по словам Пронина, нет, критическая инфраструктура также не повреждена.

Неподалеку от Миргорода расположен украинский военный аэродром. Власти Полтавской области сообщали об ударах по этому объекту после начала военной операции.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.