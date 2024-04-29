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Военная операция на Украине ,  
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В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

В Полтавской области Украины прозвучала серия взрывов
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Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Полтавской области Украины прозвучала серия взрывов, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Филипп Пронин.

Взрывы, как уточнил он, были слышны в Миргородском районе области. Пронин сообщил о них около 13:05 мск. По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент в области она не звучала — сигналы выключили около 12:45 мск.

Пострадавших, по словам Пронина, нет, критическая инфраструктура также не повреждена.

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Неподалеку от Миргорода расположен украинский военный аэродром. Власти Полтавской области сообщали об ударах по этому объекту после начала военной операции.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Полтавской области Украины прозвучали взрывы
В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

Теги
Полтавская область взрывы Украина
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