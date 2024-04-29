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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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МИД Таджикистана вручил ноту послу России

МИД Таджикистана вручил ноту послу России из-за «нарушения прав» таджиков
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Душанбе увидели нарушения прав и свободы таджиков в России и выразили серьезную озабоченность российскому послу. Москва отрицала предвзятое отношение к гражданам Таджикистана
Здание Министерства иностранных дел Республики Таджикистан
Здание Министерства иностранных дел Республики Таджикистан (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста. Ведомство констатировало серьезную озабоченность «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к таджикам в России и нарушением их прав и свобод.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — сказано в телеграм-канале таджикистанского МИДа.

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В апреле министерство уже выражало российскому послу беспокойство по поводу массовых случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию, ведомство называло решения необоснованными. К 27 апреля только в зоне временного содержания аэропорта Внуково находились почти 1 тыс. таджиков без обеспечения надлежащих санитарных условий, заявлял МИД, указывая, что «подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана». Душанбе посоветовал гражданам без особых причин не посещать Россию.

МИД России пояснял, что действуют повышенные меры безопасности, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», причем пограничники применяют их «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате стрельбы и пожара погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. По делу арестовали более десяти человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

Президент России Владимир Путин требовал, чтобы расследование теракта велось «в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Таджикистан вызов посла нота протеста
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