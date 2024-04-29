В Москве отключили отопление

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В Москве завершился отопительный сезон, систему теплоснабжения перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, отопительный сезон прошел штатно. «Все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей», — сказал Бирюков.

Власти Москвы уже начали готовиться к новому отопительному сезону. Бирюков заверил, что все работы завершат в срок — до 25 августа.

Во время подготовки к новому отопительному сезону в столице будут временно отключать горячую воду. Бирюков назвал это необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Отключать воду в Москве начнут с 14 мая.

На сайте правительства города сказано, что отключения будут длиться не более десяти суток. Жителям рекомендовали перекрыть горячую воду на время отключения, чтобы счетчик учитывал расход только используемой холодной воды.