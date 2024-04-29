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В Москве отключили отопление

Власти Москвы сообщили о завершении отопительного сезона
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Новости Москвы
Фото: kgh_moscow / Telegram
Фото: kgh_moscow / Telegram

В Москве завершился отопительный сезон, систему теплоснабжения перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, отопительный сезон прошел штатно. «Все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей», — сказал Бирюков.

Власти Москвы уже начали готовиться к новому отопительному сезону. Бирюков заверил, что все работы завершат в срок — до 25 августа.

В Москве назвали дату начала отключений горячей воды
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Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

Во время подготовки к новому отопительному сезону в столице будут временно отключать горячую воду. Бирюков назвал это необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Отключать воду в Москве начнут с 14 мая.

На сайте правительства города сказано, что отключения будут длиться не более десяти суток. Жителям рекомендовали перекрыть горячую воду на время отключения, чтобы счетчик учитывал расход только используемой холодной воды.

Теги
Москва отопление Петр Бирюков
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