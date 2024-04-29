Полиция с электрошокером задержала пьяного регбиста сборной Англии

Билли Вунипола, чей рост составляет 191 см, а вес — 128 кг, был задержан за агрессию в отношении полицейских, которые пытались остановить его дебош в баре. В итоге его доставили в больницу, а потом оштрафовали и отпустили

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Регбиста сборной Англии и клуба премьер-лиги «Сарацины» Билли Вуниполу задержали и оштрафовали на Мальорке за дебош в баре, полиции понадобилось подкрепление и электрошокер. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец бара Тони Роша рассказал, что регбист ростом 191 см и весом около 128 кг пришел в его заведение в центре Пальмы под утро воскресенья и выпил четыре коктейля. Он несколько раз снимал с себя рубашку, толкал гостей и отказывался уходить.

Роша уточнил, что регбист, вопреки сообщениям местной прессы, никому не угрожал бутылками и стульями, но при этом оскорбил полицейских и ударил одного из них. Тогда полицейские вызвали подкрепление, выгнали всех из бара и применили против Вуниполы электрошокер, после чего доставили его в больницу, где ждали, пока он успокоится.

В итоге регбиста оштрафовали в суде на €240 за неповиновение полиции и нападение на полицейского, после чего отпустили.

Вунипола назвал произошедшее досадным недоразумением и заявил о готовности сотрудничать с внутренним расследованием в клубе.

У Вуниполы тонганские корни, он родился в Австралии, но с детства живет в Великобритании и выступает за национальную сборную с 2013 года. На его счету серебро и бронза Кубка мира.