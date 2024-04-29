Турция поддержала выдвижение Рютте на пост генсека НАТО

Марк Рютте и Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Турция поддержала кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет NOS со ссылкой на источники в альянсе.

Источники Anadolu среди турецких официальных лиц также заявили, что Турция поддержала кандидатуру Рютте. По данным агентства, после встречи премьера Нидерландов с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Анкара сообщила НАТО, что одобряет его назначение на пост генсека альянса.

В начале апреля кандидатуру Рютте поддержали 28 из 32 стран блока. Для назначения требуется одобрение всех государств — участниц НАТО. Кандидатуру Рютте еще не одобрили Венгрия, Словакия и Румыния.

О намерении бороться за пост генсека НАТО также объявил румынский президент Клаус Йоханнис. Он заявил, что альянс нуждается в свежем взгляде на свою миссию. «Восточная Европа вносит ценный вклад в обсуждения и решения в рамках НАТО», — подчеркнул политик. Кандидатура Йоханниса пока не получила поддержки в НАТО.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре. Он занял этот пост в 2014 году и должен был покинуть его еще в 2018-м. Однако полномочия Столтенберга неоднократно продлевали ввиду отсутствия достойной замены.