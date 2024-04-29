«Краснодар» не смог обогнать «Зенит», потеряв очки с «Крыльями Советов»

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог обогнать «Зенит»

Матч в Самаре завершился со счетом 0:0. Гости с 64-й минуты играли вдесятером — у них удалили Сергея Волкова, который стал автором не засчитанного в начале встречи гола

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и остался на втором месте в турнирной таблице.

Матч в Самаре завершился со счетом 0:0.

В начале первого тайма после видеопросмотра у «Краснодара» не засчитали гол Сергея Волкова — мяч коснулся его руки. На 64-й минуте Волкова удалили за вторую желтую карточку.

На 87-й минуте футболист «Крыльев Советов» Кирилл Печенин угодил в штангу.

«Краснодар» сравнялся по очкам с лидирующим петербургским «Зенитом» (50), но остался вторым по дополнительным показателям.

У «Крыльев Советов» 40 очков и шестое место.

В следующем туре 4 мая «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» — с «Оренбургом».