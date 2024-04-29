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Военная операция на Украине ,  
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Литва призвала решить на уровне ЕС вопрос с военнообязанными украинцами

Премьер Литвы: вопрос с военнообязанными украинцами нужно решать на уровне ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
После подписания Зеленским нового закона, ужесточающего мобилизацию, украинцам призывного возраста за рубежом запретили консульские услуги, а некоторые страны ЕС выразили готовность помочь с их возвращением на родину
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возвращение на Украину военнообязанных необходимо решать на уровне ЕС, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в эфире национального радио LRT.

По ее словам, действующий для граждан Украины в ЕС статус временной защиты универсален и предоставляет им широкие гарантии. При этом Шимоните считает, что по этому вопросу необходимо более широкое сотрудничество и это проблема «не одного и не двух государств».

Премьер напомнила, что ранее Литва обсуждала проблему с военнообязанными украинцами с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы отметили, что при выдаче или продлении вида на жительство могли бы устанавливать, что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или от них освобожден», — сказала Шимоните, не уточнив, какие после этого могли бы быть приняты меры (цитата по ТАСС).

Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации на Украине
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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, которая действует с 2022 года. В частности, документ обязует всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных обновить данные в военкоматах в течение 60 дней. Из окончательной версии законопроекта убрали пункты о демобилизации солдат.

Позднее был введен временный запрет на оказание консульских услуг за рубежом украинским мужчинам призывного возраста, из-за чего в некоторых странах украинцы начали блокировать паспортные пункты. До этого Киев также снизил с 27 до 25 лет предельный призывной возраст, ввел электронный кабинет призывника и отменил категорию «ограниченно годен к службе».

В Польше и Литве ранее не исключили помощь Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории. Как пояснял глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, форма поддержки будет зависеть от украинской стороны. Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал последовать примеру Польши в этом вопросе. Вместе с тем в Германии уже пообещали не высылать украинцев призывного возраста, даже с истекшими документами.

NYT писала, что в настоящее время около 860 тыс. мужчин из Украины проживают в ЕС. Также издание предупредило, что временный запрет на оказание консульских услуг за рубежом для украинских мужчин может «посеять разногласия между украинцами дома и за границей, не оказав реального влияния» на увеличение численности армии. Москва настаивает, что все цели спецоперации так или иначе будут выполнены.

Литва призвала решить на уровне ЕС вопрос с военнообязанными украинцами
Литва призвала решить на уровне ЕС вопрос с военнообязанными украинцами

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мобилизация Украина Литва ЕС высылка Военная операция на Украине
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