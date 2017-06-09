В условиях, приближенных к границам

Какие учения проводит НАТО в соседних с Россией странах

Летом страны НАТО планируют провести десятки военных учений в Европе. Крупнейшие учения Baltops уже начались в Прибалтике, вызвав обеспокоенность Москвы

Учения войск НАТО (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Учения в Прибалтике

В начале июня начались 45-е международные военно-морские учения Baltic Operations (​Baltops), они​ продлятся до 20 июня, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

В крупнейших учениях НАТО принимают участие 14 стран альянса из 29, а также государства — партнеры альянса Финляндия и Швеция. Учения проходят на территории Германии, Латвии и Польши и вдоль балтийского побережья этих стран. В них задействованы около четырех тысяч военнослужащих, примерно 50 кораблей и подводных лодок, 55 самолетов. Командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди​ заверяет, что маневры ​Baltops «не направлены против какой-либо страны» и «не должны восприниматься как ответ на какую-то конкретную угрозу в регионе». Их надо рассматривать как возможность «сплотиться» и «вести совместную подготовку», чтобы продемонстрировать способность альянса поддерживать безопасность и стабильность в Балтийском регионе. «Это говорит о готовности соблюдать наши обязательства друг перед другом», — сказал Грэйди во время телефонного брифинга с журналистами 7 июня.

Baltops не являются попыткой провокации конфликта или напряжения, добавил контр-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании и заместитель командующего ударных сил НАТО Пэдди Макэлпайн.

Однако российские власти так не считают. «Россию беспокоит, когда учения проходят вблизи наших границ. Нынешние учения, которые проводятся в Прибалтике, тоже входят в планы альянса по сдерживанию нашей страны, но Россия никаких планов по захвату Прибалтики, Польши или другой части Европы не имеет», — сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

За учениями ​Baltops ведут наблюдение «по меньшей мере три боевых корабля и вспомогательное разведывательное судно» российского ВМФ, которые действуют «чрезвычайно профессионально», сказал на брифинге Грэйди. По его словам, и НАТО планирует вести наблюдение за предстоящими в сентябре совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017».

Учения Baltops 2017 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Североатлантический альянс усилил свою активность на западных границах России после присоединения Крыма в марте 2014 года и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. В 2017 году альянс запланировал более 40 учений в европейских странах, Турции, в Балтийском и Средиземном морях, указано в документах НАТО.

«Начиная с 2014 года, после украинского кризиса, произошла интенсификация и рост частоты учений с обеих сторон (России и НАТО)», — обращает внимание директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Вопрос подсчета количества военных учений — политический, его используют, как правило, политики для продвижения собственной повестки, указывает эксперт. Однако, по его словам, нельзя не отметить, что учения проходят вблизи границ, что способствует росту напряженности и чревато столкновениями, учитывая периодически происходящие опасные сближения самолетов и кораблей друг с другом.

Инцидент в небе 6 июня российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Его обнаружили российские радары примерно в 10:00 мск, сообщило Министерство обороны России. Российский истребитель приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский B-52 и сопровождал до тех пор, пока тот не удалился от российской границы. После этого российский Су-27 вернулся на аэродром. Москва рассматривает переброску бомбардировщиков B-52 из США в Европу как шаг, который «наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку», заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. В перехвате бомбардировщика B-52 российским ​истребителем нет ничего из ряда вон выходящего, это вполне «рутинное явление», сказал во время телефонного брифинга Кристофер Грэйди. «Перехват состоялся в международном воздушном пространстве. Это то, чего мы ожидали, и сделано это было очень профессионально». До тех пор пока​ эти маневры проводятся в соответствии с международным законом, это нормально, подчеркнул адмирал.

Учения на Украине и в Грузии

В конце мая начались учения «Благородный прыжок» (Noble Jump), они проходят в Румынии, Болгарии и Греции. В них принимают участие 4 тыс. солдат из 11 стран НАТО, в том числе из Великобритании, Испании, Германии, Норвегии, Голландии, Албании и Польши. Их цель — координация логистических операций и доставки сил и грузов в потенциальные зоны конфликтов в Европе в кратчайшие сроки.

С конца мая проходят крупномасштабные военные учения «Удар Сабли» (Siber Strike) — представители сухопутных и воздушных сил Латвии, США, Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши и Словакии планируют и координируют совместные тактические операции. Учения продлятся до конца июня.

В июле пройдут украинско-американские учения «Морской бриз — 2017» (Sea Breeze) на Украине и вдоль северо-западного побережья Черного моря. В них будут задействованы примерно тысяча военнослужащих США с тяжелой военной техникой, корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты. Помимо украинских и американских военнослужащих в учениях примут участие их коллеги из Великобритании, Франции, Бельгии и других стран НАТО. Учения проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом, который в 1993 году подписали министерства обороны США и Украины. В июле десять стран НАТО, в том числе США, Великобритания, Германия, Испания, Турция, отправят своих военнослужащих в Грузию для участия в учениях «Благородный партнер — 2017» (Noble Partner).

В сентябре ожидаются очередные украинско-американских учения «Быстрый трезубец — 2017» (Rapid Trident) на западе Украины, в которых будут задействованы примерно 200 военнослужащих США и около тысячи их коллег из Великобритании, Канады, Германии, Польши, Молдавии, Литвы, Латвии, Румынии, Грузии и Азербайджана. Украинские военные планируют отрабатывать десантирование с американского самолета C-130.

Президент Украины Петр Порошенко (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

В начале прошлого года военные аналитики стратегического исследовательского центра RAND Corporation в США заявили в своем докладе, что «российская агрессия против Украины» подорвала стабильность в регионе и может представлять угрозу для Эстонии, Латвии и Литвы. По их оценкам, российским военным понадобится 60 часов для захвата Риги и Таллина, что может поставить страны альянса в уязвимое положение. При том количестве сил НАТО, которые на тот момент находились в Прибалтике, Россия может разгромить указанные страны за три дня, заключили эксперты. Чтобы предотвратить возможный конфликт, НАТО планирует разместить четыре дополнительных батальона военных из США и Западной Европы в 2017 году.

По мнению депутата Красова, действия Североатлантического альянса направлены на эскалацию конфликтов в различных регионах, в том числе и в Европе, учитывая тот факт, что НАТО размещает батальоны в Польше, Эстонии, Латвии, а также разворачивает глобальную систему противоракетной обороны в Польше и Румынии. «В ответ на натовские беспокойства мы будем проводить свои учения, поставлять в нашу армию достойную технику и вооружения», — заявил РБК депутат.

Действия России в Крыму, а также возможное наращивание военно-морского и воздушного потенциала на Кольском полуострове вызывают озабоченность у стран Северной Европы, сказал РБК Робин Лэйрд, американский военный эксперт из Военно-морского института США в Аннаполисе. По его мнению, учения ​Baltops не представляют какой-либо существенной угрозы для России, а всего лишь могут усилить военно-морской и военно-воздушный потенциал наиболее уязвимых государств НАТО в Северной Европе, которые не хотят повторить судьбу Крыма.