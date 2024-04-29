США назвали три принципа в основе мирных переговоров по Украине

США ожидают, что Путин поймет решимость Запада не дать Украине проиграть и действительно захочет переговоров, заявил госсекретарь Блинкен. Москва отвергает любые мирные планы, где не признается ее суверенитет над новыми регионами

Энтони Блинкен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Завершение конфликта России и Украины во многом зависит от российского президента Владимира Путина и от того, что он решит, Путин должен проявить искреннюю готовность к диалогу, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии. Трансляцию вело Associated Press.

По его мнению, Путин ожидает, что Россия «сможет продержаться дольше Украины и поддерживающих Украину» стран, но поддержка от Запада призвана дать четкий сигнал: Украина не только выживет, но и преуспеет.

«Надеюсь, мистер Путин поймет это и выразит готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН: суверенитета, территориальной целостности, независимости», — сказал Блинкен и добавил, что «должно быть решение».

Нынешняя стратегия США по дипломатическому решению конфликта заключается в склонении России к переговорам на выгодных для Украины условиях, которые будут соответствовать Уставу ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, рассказывал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Москву хотят поставить перед дилеммой: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

Власти США отмечали, что переговоры с Россией — «дело Украины», решение по этой теме должны принимать в Киеве, как и по вопросу об уступках.

Власти России и Украины заявляют о желании решить конфликт дипломатией, однако и Москва, и Киев выдвигаемые другой стороной условия называют неприемлемыми. Киев требует возвращения границ 1991 года, документальной фиксации завершенности конфликта и вывода российских войск. Москва же отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Путин говорил о предпочтительности дипломатического решения ситуации. Но «когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», заявлял его представитель Дмитрий Песков.