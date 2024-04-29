Делом об убийстве украинских военных занялась генпрокуратура Мюнхена

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Генеральная прокуратура Мюнхена взяла на рассмотрение дело об убийстве двух украинцев в городе Мурнау в Баварии, передает Spiegel со ссылкой на ведомство. В МИД Украины сообщали, что погибшие были военнослужащими, которые проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

Речь идет об убийстве в Мурнау, о котором 28 апреля сообщила местная полиция. По подозрению в убийстве задержали россиянина — 57-летнего мужчину, который жил неподалеку от места преступления. Убитые жили в районе Гармиш-Партенкирхен. Вечером в субботу, 27 апреля, их нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй пострадавший, которому было 23 года, позже умер в больнице.

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Материалы дела поступили в Центральное управление Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом при генеральной прокуратуре Мюнхена, уточняет журнал. Собеседник издания в ведомстве допустил, что преступление могло быть политически мотивировано.

В полиции, в свою очередь, не смогли прояснить мотивы подозреваемого, которого накануне арестовали. В момент задержания в своей квартире он был сильно пьян. Со слов самого мужчины, которые привело ведомство, между ним и погибшими произошла ссора.

По сведениям полицейских, она не была связана с военным конфликтом России и Украины, собеседник Spiegel в ведомстве допустил, что причины убийства могли быть личными. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн в беседе с журналом сказал, что, согласно свидетельствам, мужчин видели вместе и ранее.