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«Ак Барс» объявил об уходе одного из лидеров команды

«Ак Барс» объявил об уходе одного из лидеров команды Дмитрия Кагарлицкого
Дмитрий Кагарлицкий играл за «Ак Барс» с 2021 года и в минувшем сезоне стал четвертым бомбардиром команды в «регулярке». В плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту»
Дмитрий Кагарлицкий
Дмитрий Кагарлицкий (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий покинул казанский «Ак Барс», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Кагарлицкий пришел в «Ак Барс» в 2021 году, отыграл за команду 208 матчей и набрал 108 (47 шайб + 61 передача) очков при показателе полезности «минус 15».

С «Ак Барсом» нападающий стал серебряным призером чемпионата России (2023).

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В минувшем сезоне 34-летний Кагарлицкий стал четвертым бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате, набрав 25 (15+10) очков в 64 матчах.

В плей-офф он результативными действиями не отметился, а казанцы вылетели в первом раунде от екатеринбургского «Автомобилиста» (1–4).

Ранее форвард играл за СКА, московское «Динамо», «Северсталь» и другие клубы.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс
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