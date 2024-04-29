«Ак Барс» объявил об уходе одного из лидеров команды Дмитрия Кагарлицкого

«Ак Барс» объявил об уходе одного из лидеров команды

Дмитрий Кагарлицкий играл за «Ак Барс» с 2021 года и в минувшем сезоне стал четвертым бомбардиром команды в «регулярке». В плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту»

Дмитрий Кагарлицкий (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий покинул казанский «Ак Барс», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Кагарлицкий пришел в «Ак Барс» в 2021 году, отыграл за команду 208 матчей и набрал 108 (47 шайб + 61 передача) очков при показателе полезности «минус 15».

С «Ак Барсом» нападающий стал серебряным призером чемпионата России (2023).

В минувшем сезоне 34-летний Кагарлицкий стал четвертым бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате, набрав 25 (15+10) очков в 64 матчах.

В плей-офф он результативными действиями не отметился, а казанцы вылетели в первом раунде от екатеринбургского «Автомобилиста» (1–4).

Ранее форвард играл за СКА, московское «Динамо», «Северсталь» и другие клубы.