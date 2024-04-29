В Берлине избили футболиста сборной Марокко

В берлинском баре избили футболиста сборной Марокко и «Герты» Баркока

Аймена Баркока избили в баре, он получил переломы лицевых костей и перенес операцию. Футболист играет за «Герту» на правах аренды и, вероятно, пропустит оставшиеся матчи сезона

Аймен Баркок (справа) (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Полузащитник сборной Марокко Аймен Баркок, выступающий на правах аренды за «Герту», стал жертвой нападения в минувшие выходные и перенес операцию из-за полученных травм лица, сообщила пресс-служба берлинского клуба, выступающего во втором дивизионе.

Баркока избили в баре в Берлине в ночь на воскресенье, 28 апреля. В клубе отметили, что операция прошла успешно, но 25-летний футболист пока играть не сможет.

Kicker пишет, что на Баркока напали несколько человек и он получил переломы лицевых костей.

Баркок перешел в «Герту» в январе из «Майнца», провел за берлинский клуб 13 матчей и забил один мяч.

На счету полузащитника 18 игр и один гол за сборную Марокко с 2020 года.

«Герта» занимает восьмое место в турнирной таблице, до конца сезона ей осталось три матча.