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В Берлине избили футболиста сборной Марокко

В берлинском баре избили футболиста сборной Марокко и «Герты» Баркока
Аймена Баркока избили в баре, он получил переломы лицевых костей и перенес операцию. Футболист играет за «Герту» на правах аренды и, вероятно, пропустит оставшиеся матчи сезона
Аймен Баркок&nbsp;(справа)
Аймен Баркок (справа) (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Полузащитник сборной Марокко Аймен Баркок, выступающий на правах аренды за «Герту», стал жертвой нападения в минувшие выходные и перенес операцию из-за полученных травм лица, сообщила пресс-служба берлинского клуба, выступающего во втором дивизионе.

Баркока избили в баре в Берлине в ночь на воскресенье, 28 апреля. В клубе отметили, что операция прошла успешно, но 25-летний футболист пока играть не сможет.

Kicker пишет, что на Баркока напали несколько человек и он получил переломы лицевых костей.

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Баркок перешел в «Герту» в январе из «Майнца», провел за берлинский клуб 13 матчей и забил один мяч.

На счету полузащитника 18 игр и один гол за сборную Марокко с 2020 года.

«Герта» занимает восьмое место в турнирной таблице, до конца сезона ей осталось три матча.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Марокко Германия
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