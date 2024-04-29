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Дело Тимура Иванова ,  
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С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра

С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра Тимура Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
На сайте Минобороны больше не доступна биография заместителя Шойгу, арестованного по делу о коррупции. Ему грозит до 15 лет заключения, министр отстранил его от должности
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Страница с биографией арестованного по подозрению в коррупции замминистра обороны Тимура Иванова пропала из раздела «Руководство» на сайте Минобороны.

Страница с биографией замминистра осталась в кэше Google, поисковик все еще предлагает ее по соответствующему запросу, однако теперь ссылка перенаправляется на подраздел о структуре министерства.

На этой странице прежде было указано, что Иванов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими наградами.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Иванова задержали 23 апреля, на следующий день его арестовали и министр Сергей Шойгу своим приказом отстранил его от должности. Для увольнения заместителя министра обороны с должности необходим указ президента страны.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

Иванов стал замминистра обороны в 2016 году. Он — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и заслуженный строитель России. Под его руководством был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.

Замминистра в 2019 году возглавил рейтинг самых богатых силовиков России по версии Forbes. По данным журнала на 2018-й, доход семьи Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн. За время работы Иванова в Минобороны он вместе с супругой приобрел в собственность как минимум жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м, а каждый год они покупали новую машину или мотоцикл; среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin, следовало из деклараций за 2016–2019 годы.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК. В деле Иванова есть и другие фигуранты — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки, то есть по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса, обоих отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Иванов не признал вину в получении взятки.

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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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