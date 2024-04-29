WSJ рассказала о планах Киева на дальнобойные дроны с китайскими деталями

Украина наращивает выпуск дальнобойных БПЛА с опорой на китайские комплектующие, это помогает ей обойти ограничения на использование западного оружия, пишет WSJ. По местам производства дронов наносит удары российская армия

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украина в 2024 году произведет тысячи беспилотников дальнего действия, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников.

К середине года на Украине будут выпускать около 500 дальнобойных дронов в месяц, оценил источник издания среди производителей БПЛА. Сколько сейчас производят на Украине таких дронов — неизвестно. Журналист WSJ посетил ангар в западной части Украины, где десятки рабочих собирали беспилотник дальнего действия. Один из рабочих рассказал корреспонденту, что еще полгода назад помещение пустовало.

WSJ отмечает, что выпуск собственных беспилотников позволяет Украине обходить политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, при атаках на территорию России.

При этом только малая часть запущенных беспилотников достигает цели, прежде всего — из-за радиоэлектронной борьбы со стороны российских войск, рассказал WSJ собеседник среди офицеров украинской разведки.

По мнению опрошенных изданием должностных лиц, Киеву следует использовать все доступные средства для противостояния России после того, как затянувшееся в США на полгода обсуждение новых объемов военной поддержки показало пределы помощи западных стран.

В первые дни полномасштабных боев Украина адаптировала для военных задач китайские беспилотники самолетного типа Mugin-5 и другие доступные для свободной покупки аппараты. Эту модель вместе с другими подобными устройствами постепенно вытесняют собственные разработки Украины, хотя Киев по-прежнему во многом опирается на китайские компоненты для их сборки.

В этом году Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с показателями 2023-го, отчитывался глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, речь идет о дронах с радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал министр.

Украина в последние недели усилила атаки беспилотников, среди целей стали чаще появляться нефтяные объекты. Власти США просили выбирать другие цели, чтобы не спровоцировать кризис на нефтяных рынках и мощный ответ Москвы, но Киев отказался.

«Военные делают все, что необходимо», — комментировали ситуацию с атаками в Кремле. Минобороны неоднократно сообщало, что в ответ на атаки украинской стороны, в том числе и на объекты ТЭК, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, например местам производства беспилотников.