 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ рассказала о планах Киева на дальнобойные дроны с китайскими деталями

WSJ: Украина запланировала выпустить тысячи дальнобойных БПЛА в 2024 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина наращивает выпуск дальнобойных БПЛА с опорой на китайские комплектующие, это помогает ей обойти ограничения на использование западного оружия, пишет WSJ. По местам производства дронов наносит удары российская армия
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украина в 2024 году произведет тысячи беспилотников дальнего действия, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников.

К середине года на Украине будут выпускать около 500 дальнобойных дронов в месяц, оценил источник издания среди производителей БПЛА. Сколько сейчас производят на Украине таких дронов — неизвестно. Журналист WSJ посетил ангар в западной части Украины, где десятки рабочих собирали беспилотник дальнего действия. Один из рабочих рассказал корреспонденту, что еще полгода назад помещение пустовало.

WSJ отмечает, что выпуск собственных беспилотников позволяет Украине обходить политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, при атаках на территорию России.

Под растаявшим снегом в Подмосковье нашли около десятка дронов
Политика
Фото:MidwestSpace / Fotodom / Shutterstock

При этом только малая часть запущенных беспилотников достигает цели, прежде всего — из-за радиоэлектронной борьбы со стороны российских войск, рассказал WSJ собеседник среди офицеров украинской разведки.

По мнению опрошенных изданием должностных лиц, Киеву следует использовать все доступные средства для противостояния России после того, как затянувшееся в США на полгода обсуждение новых объемов военной поддержки показало пределы помощи западных стран.

В первые дни полномасштабных боев Украина адаптировала для военных задач китайские беспилотники самолетного типа Mugin-5 и другие доступные для свободной покупки аппараты. Эту модель вместе с другими подобными устройствами постепенно вытесняют собственные разработки Украины, хотя Киев по-прежнему во многом опирается на китайские компоненты для их сборки.

Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

В этом году Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с показателями 2023-го, отчитывался глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, речь идет о дронах с радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал министр.

Украина в последние недели усилила атаки беспилотников, среди целей стали чаще появляться нефтяные объекты. Власти США просили выбирать другие цели, чтобы не спровоцировать кризис на нефтяных рынках и мощный ответ Москвы, но Киев отказался.

«Военные делают все, что необходимо», — комментировали ситуацию с атаками в Кремле. Минобороны неоднократно сообщало, что в ответ на атаки украинской стороны, в том числе и на объекты ТЭК, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, например местам производства беспилотников.

WSJ рассказала о планах Киева на дальнобойные дроны с китайскими деталями
WSJ рассказала о планах Киева на дальнобойные дроны с китайскими деталями

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина беспилотники дроны Дальнобойное оружие
Материалы по теме
Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА
Политика
Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США
Политика
Граждане 9 стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие «Алабуга Политех»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Донбассе задержали спикера думы Нижнего Новгорода Политика, 19:05
В консульстве прокомментировали данные о задержании россиянина в Баварии Политика, 18:39
Мирра Андреева в день рождения вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 Спорт, 18:38
В Харькове прозвучала серия взрывов Политика, 18:34
США назвали три принципа в основе мирных переговоров по Украине Политика, 18:25
С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра Политика, 18:18
В Берлине избили футболиста сборной Марокко Спорт, 18:06
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Глава МВД Германии прокомментировала демонстрацию исламистов в Гамбурге Политика, 18:05
WSJ рассказала о планах Киева на дальнобойные дроны с китайскими деталями Политика, 17:54
Делом об убийстве украинских военных занялась генпрокуратура Мюнхена Политика, 17:39
«Ак Барс» объявил об уходе одного из лидеров команды Спорт, 17:39
Киев объяснил пересмотр соблюдения Конвенции по правам человека Политика, 17:16
«Урал» вырвал ничью у «Рубина» на 86-й минуте Спорт, 17:12
Даниил Медведев с трудом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде Спорт, 17:10