Глава МВД Германии прокомментировала демонстрацию исламистов в Гамбурге

Глава МВД Германии Фрейзер оценила демонстрацию в Гамбурге с призывом к халифату

Фото: IMAGO / Blaulicht-News.de / Global Look Press

Демонстрацию исламистов, прошедшую в Гамбурге накануне, было тяжело видеть, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фрейзер в интервью изданию Tagesspiegel.

«Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом», — сказала министр.

Она подчеркнула, что «красные линии должны быть очень четкими: никакой террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия». По словам Фрейзер, за этими границами заканчивается защита свободы выражения мнений и свободы собраний.

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В субботу, 27 апреля, в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, по информации Bild, в ней участвовали более 1 тыс. человек. Как пишет издание, собравшиеся требовали «остановить диктатуру ценностей» и установить в Германии халифат.

Халифат — устройство общества, которое, как считается, возникло на Ближнем Востоке примерно в VII веке после смерти пророка Мухаммеда. Понятие «халифат» происходит от слова «халиф», что в переводе с арабского означает «преемник». Халиф должен был возглавить новообразованное арабское государство после смерти пророка. Он считался духовным и светским главой мусульманской общины.

Полиция Гамбурга согласовала акцию. Представитель ведомства пояснил журналистам, что мероприятие с призывами к смене государственного строя не запретили, поскольку «должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки».

«Одних подозрений недостаточно для запрета», — сказал он.

Акцию в Гамбурге организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг — популярный блогер исламистского толка. По данным Bild, организаторы акции, группа «Мусульманский интерактив», близки к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».