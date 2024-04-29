Глава МВД Германии прокомментировала демонстрацию исламистов в Гамбурге
Демонстрацию исламистов, прошедшую в Гамбурге накануне, было тяжело видеть, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фрейзер в интервью изданию Tagesspiegel.
«Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом», — сказала министр.
Она подчеркнула, что «красные линии должны быть очень четкими: никакой террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия». По словам Фрейзер, за этими границами заканчивается защита свободы выражения мнений и свободы собраний.
В субботу, 27 апреля, в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, по информации Bild, в ней участвовали более 1 тыс. человек. Как пишет издание, собравшиеся требовали «остановить диктатуру ценностей» и установить в Германии халифат.
Халифат — устройство общества, которое, как считается, возникло на Ближнем Востоке примерно в VII веке после смерти пророка Мухаммеда. Понятие «халифат» происходит от слова «халиф», что в переводе с арабского означает «преемник». Халиф должен был возглавить новообразованное арабское государство после смерти пророка. Он считался духовным и светским главой мусульманской общины.
Полиция Гамбурга согласовала акцию. Представитель ведомства пояснил журналистам, что мероприятие с призывами к смене государственного строя не запретили, поскольку «должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки».
«Одних подозрений недостаточно для запрета», — сказал он.
Акцию в Гамбурге организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг — популярный блогер исламистского толка. По данным Bild, организаторы акции, группа «Мусульманский интерактив», близки к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».