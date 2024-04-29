В Харькове и Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: София Гатилова / Reuters

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В 17:44 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в Киевском районе города.

Издание «Думская» также пишет о взрывах в Одессе, где также действует сигнал опасности с воздуха. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. За последние недели ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.