 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове и Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В 17:44 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в Киевском районе города.

Издание «Думская» также пишет о взрывах в Одессе, где также действует сигнал опасности с воздуха. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. За последние недели ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.

Теги
Харьков Одесса
Материалы по теме
В Полтавской области Украины прозвучали взрывы
Политика
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Донбассе задержали спикера думы Нижнего Новгорода Политика, 19:05
В консульстве прокомментировали данные о задержании россиянина в Баварии Политика, 18:39
Мирра Андреева в день рождения вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 Спорт, 18:38
В Харькове прозвучала серия взрывов Политика, 18:34
США назвали три принципа в основе мирных переговоров по Украине Политика, 18:25
С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра Политика, 18:18
В Берлине избили футболиста сборной Марокко Спорт, 18:06
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава МВД Германии прокомментировала демонстрацию исламистов в Гамбурге Политика, 18:05
WSJ рассказала о планах Киева на дальнобойные дроны с китайскими деталями Политика, 17:54
Делом об убийстве украинских военных занялась генпрокуратура Мюнхена Политика, 17:39
«Ак Барс» объявил об уходе одного из лидеров команды Спорт, 17:39
Киев объяснил пересмотр соблюдения Конвенции по правам человека Политика, 17:16
«Урал» вырвал ничью у «Рубина» на 86-й минуте Спорт, 17:12
Даниил Медведев с трудом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде Спорт, 17:10