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Россия предложит миру свое учение
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Россия предложит миру свое учение
Газета № 092 (2589) (3105) Экономика, 30 мая, 13:54
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Россия предложит миру свое учение
Дмитрий Медведев призвал экспортировать образование
Образование в России должно стать статьей экспорта и привлечь новых талантливых специалистов. Для этого правительство планирует смягчить миграционные законы для иностранных студентов и создать для них комфортные условия
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Экспорт российского образования должен стать национальной задачей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает корреспондент РБК. «Экспорт образования — это не только и даже не столько возможность заработать для университетов, прежде всего это один из сильнейших факторов межличностных коммуникаций, расширений культурных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее талантливых людей, которые в ней могут и остаться», — подчеркнул Медведев. По его словам, речь идет о глобализации российского образования, и в ближайшие годы конкуренция за иностранных учащихся во всем мире будет усиливаться.

Президиум совета сегодня утвердил паспорт нового приоритетного проекта по экспорту образования. Власти ставят задачу увеличить количество иностранных студентов, обучающихся по очной форме в российских вузах, в три раза — с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций должно вырасти с 1,1 млн человек до 3,5 млн, сообщили в департаменте проектной деятельности правительства.

По прогнозам ЮНЕСКО, численность иностранных студентов в мире уже к 2025 году может превысить 7 млн человек, а объемы международного рынка образовательных услуг — «это миллиарды долларов», рассказал премьер. «Американская высшая школа зарабатывает на иностранных студентах <...> в 15 раз больше, чем тратит на нее правительство США», — отметил Медведев. Он также подчеркнул, что в США образование является пятой по значимости статьей экспорта. Россия занимает четвертое—пятое место в мире по экспорту услуг, указал премьер, уступая США, Великобритании, Франции, Германии и Австралии, и делит позиции с Канадой. «В этом смысле наши возможности имеются, но их нужно наращивать», — отметил Медведев.

России в мировой статистике нет

Не ясно, что имел в виду Медведев под приведенными цифрами, но по общему экспорту услуг Россия занимает место в мировом третьем десятке с показателем $50,5 млрд, а экспорт российских образовательных услуг не фигурирует ни в статистике ЦБ, ни в оценках международных торговых институтов. Банк России составляет свою статистику на основе международной расширенной классификации услуг EBOPS, а там образовательные услуги можно найти в основном в категории «Поездки», частично — в категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха». Представитель Банка России сообщил, что у ЦБ нет статистики по экспорту российского образования, и посоветовал обратиться в Минобрнауки.

Лидерами по оказанию образовательных услуг иностранцам являются США ($35,8 млрд), Австралия ($14,1 млрд), Канада ($4,6 млрд), Япония ($2,4 млрд), Новая Зеландия ($2,3 млрд), Италия ($1,1 млрд), следует из данных Международного торгового центра (ITC) за 2015 год. Сейчас выручка от экспорта российского образования составляет около 70 млрд руб. в год, следует из справки к проекту (как получена оценка, не сказано), цель — увеличить ее более чем в пять раз, до 373 млрд руб. к 2025 году.

70 млрд руб. — это около $1,2 млрд по текущему курсу, и в таких объемах Россия действительно занимала бы место в первой десятке крупнейших экспортеров образовательных услуг.

По данным Высшей школы экономики, число иностранных студентов в России на 2015/16 учебный год составляло 237,5 тыс. человек (5% от общего числа студентов в России). Большая часть из них приходится на студентов из стран бывшего СССР (79% от числа иностранных студентов). Наиболее популярными направлениями у иностранных студентов являются здравоохранение, экономика и управление, а также гуманитарные науки. Лидерами по численности иностранных студентов являются Российский университет дружбы народов (5,1 тыс.), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (2,3 тыс.), МГМУ им. Сеченова (1,8 тыс.), Новосибирский государственный технический университет (1,8 тыс.), Курский государственный медицинский университет (1,7 тыс.). МГУ занимал лишь шестое место с 1,6 тыс. иностранных студентов, говорилось в докладе ВШЭ «Академическая мобильность иностранных студентов в России» (авторы ссылались на данные Министерства образования и науки).

Студент РУДН на занятиях по русскому языку (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Консорциум вузов и корпораций

Чтобы развивать экспорт российских образовательных услуг, необходимо улучшить законодательство, которое регулирует вопросы приема, обучения и выпуска иностранных граждан, а также процедуру их въезда и пребывания на территории страны, сказал Медведев. «В частности, нужно скорректировать миграционные законы, сделать их более спокойными, лояльными для зарубежных студентов», — подчеркнул премьер.

Планируется также создать консорциум из ведущих российских вузов, «в которых есть положительный опыт», чтобы отработать основные подходы к созданию системы экспорта образования. В проекте также будут участвовать российские корпорации, «которые активно работают на внешних рынках», рассказал глава правительства. «Нужно предлагать по-настоящему уникальные программы обучения в тех сферах, где наша наука и технологии лидируют, а такие сферы есть. Многие технологические виды образования и в сфере точных, естественных наук, инженерных наук, они ценятся за границей», — заявил Медведев. Кроме этого необходимо отработать вопросы трудоустройства и стажировок студентов на время обучения и каникул, чтобы иностранные студенты могли учиться и жить в нормальных условиях, работать и отдыхать в России.

Эти меры, по мнению Медведева, приведут к тому, что к 2025 году в России станет в 3,5 раза больше иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по российским программам.

Накануне Минобрнауки предложило выдавать иностранным студентам учебные визы сроком на три года. Соответствующий документ ведомство разместило на портале regulation.gov.ru. Сейчас студенты получают однократные визы на срок до трех месяцев, с возможностью продления до одного года. Визы на три года усилят конкурентные преимущества России на международном рынке образовательных услуг, полагают в Минобрнауки. РБК ожидает ответа от министерства по поводу других мер, с помощью которых ведомство планирует развивать экспорт образовательных услуг.

При участии Полины Звездиной

Авторы: Анна Могилевская, Екатерина Копалкина
Теги: образование , вузы , Дмитрий Медведев
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