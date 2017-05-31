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Беременным не находят места
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Беременным не находят места
Газета № 092 (2589) (3105) Общество, 30 мая, 07:32
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Беременным не находят места
Число коек в роддомах России приблизилось к послевоенному уровню
За 25 лет количество коек для беременных уменьшилось почти вдвое из-за массового закрытия роддомов в регионах. Это затрудняет территориальную доступность медицинской помощи для беременных, считают эксперты
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Послевоенные масштабы

​В 1990–​​2015 годах число коек для беременных женщин в России сократилось почти в два раза — с 122 тыс. до 69,4 тыс., подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата. Копия доклада «Тяжелые роды: к чему приводит оптимизация российских роддомов» есть в распоряжении РБК. ​Самое резкое падение пришлось на 1990-е годы, но и с 2000-го до 2015 года количество коек уменьшилось почти на четверть, отмечают авторы.

По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет, обращают внимание эксперты: в 1940 году в стране было 90,7 тыс.​​ мест. Их текущее количество сопоставимо с показателем 1945 года — 62,9 тыс.

В СССР была выстроена сеть акушерских пунктов, которая охватывала всю страну, даже удаленные регионы и сравнительно небольшие населенные пункты, пишут эксперты ЦЭПРа. После распада Союза Россия отошла от такой модели. Система родильных домов была оптимизирована: число медучреждений и их штат сократились, а эффективность работы оставшихся должна была повыситься. В случае роддомов это означает закрытие отделений в небольших населенных пунктах и перевод нагрузки на крупные перинатальные центры в относительно больших городах. Такой подход несет в себе риски для беременных, делают вывод в ЦЭПРе. Расположение крупного роддома не учитывает социальные и транспортные затруднения женщины, которой на последних сроках беременности может экстренно потребоваться помощь врачей.

В Министерстве здравоохранения на просьбу прокомментировать выводы ЦЭПРа заявили РБК, что сокращение коек связано с развитием новых технологий. «Сегодня мировая тенденция — более ранняя выписка из лечебного учреждения домой. Поэтому потребность в койках уменьшается. В развитых странах выписывают через 24 часа после родов и через 48 часов после кесарева сечения», — указали в пресс-службе ведомства.

Неровные показатели

Помимо закрытия региональных домов в России происходили и другие изменения в сфере оказания медицинской помощи беременным. Начиная с 2006 года в крупных городах стали строиться перинатальные центры, указывают авторы доклада. С 2010 года Минздрав перешел на трехуровневую систему оказания медицинской помощи: небольшие родильные отделения, более крупные и лучше оснащенные роддома и перинатальные центры. По итогам мониторинга беременности женщина определяется в учреждение необходимого уровня

Реформирование системы родовспоможения должно было снизить младенческую и материнскую смертность. В результате с 2000 года материнская смертность снизилась почти в четыре раза — до 10,1 смертей на 100 тыс. родов в 2015 году. Смертность детей во время беременности и первых дней жизни также упала почти в полтора раза — до 8,29 смертей на 1 тыс. родов.

При этом в некоторых регионах эти показатели хуже: в Магадане уровень материнской смертности составляет 57 умерших на 100 тыс. родов, в Томске — 48, в Бурятии и Орловской области — по 35 умерших. Смертность детей во время беременности и первых дней жизни в Чукотском округе достигла 18,8 умерших на ​1 тыс. родов. В Минздраве признали существенную разницу между показателями по регионам, но заметили, что за 2016 год во всех субъектах России наметилась положительная тенденция.

Десятки километров до роддома

В 2015 году Общероссийский народный фронт провел мониторинг учреждений в 72 регионах, напоминают авторы доклада. За 2014–2015 годы в них было закрыто 25 роддомов и 16 родильных отделений и сокращено 1756 акушерских коек​. Из-за этого упала территориальная доступность медицинской помощи для беременных, указывают в ЦЭПРе. В оставшихся небольших роддомах ​урезают штатное расписание и сокращают количество коек. Например, в рамках оптимизации могут отменить круглосуточное дежурство врача-неонатолога — это значит, что на ночные роды врач будет приезжать из дома.

Кроме того, ближайшие роддома нередко располагаются в десятках километров. Так, под угрозой закрытия оказалось акушерское отделение Можайской больницы, рассказывают авторы доклада. Против закрытия протестуют местные жители и представители медицинского сообщества, узнали в ЦЭПРе.​ Ближайший перинатальный центр находится в 67 км от Можайска — в Наро-Фоминске. Роды не происходят стремительно, указывают в Минздраве. Средние роды длятся 10–12 часов. «Лучше 100 км проехать на машине, чем рожать в неподобающих условиях», — уверены в ведомстве. К ситуациям, когда роженице действительно необходима срочная помощь, Минздрав готов привлекать авиацию.

Согласно подсчетам фонда «Здоровье», на которые ссылается ЦЭПР, без роддомов остались девять районов Удмуртии, пять районов Ростовской области, пять — Владимирской. В Тверской области за пределами регионального центра остались только два роддома — в Ржеве и Вышнем Волочке. В Ярославской области за пределами Ярославля только три роддома — в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.

Автор: Полина Звездина
Теги: здравоохранение , Исследование , Минздрав , роды
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