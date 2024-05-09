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Политика ,  
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Лукашенко попросил силовиков «присмотреть» за польским судьей

Лукашенко попросил силовиков присмотреть за уехавшим в Минск польским судьей
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт (Фото: tomaszszmydt / VK)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил милицию присмотреть за уехавшим в Минск польским судьей Томашом Шмидтом «чтобы его не угробили». Об этом сам Лукашенко рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

Бегство Шмидта в Белоруссию Лукашенко назвал «ударом под дых властям Польши», сообщает БелТА. Белорусский президент пообещал рассмотреть заявление польского судьи о предоставлении политического убежища.

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы, на пресс-конференции в Минске 6 мая он отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Решение уйти в отставку он назвал выражением протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на арест Шмидта, сообщила польская Национальная прокуратура. Ведомство отметило, что решение суда приведет к утрате судьей неприкосновенности. Это позволяет предъявить ему обвинение в шпионаже (части 1 и 5 статьи 130 Уголовного кодекса Польши) и объявить его в международный розыск.

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По версии прокуратуры, Шмидт участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Ведомство считает, что судья передавал информацию, разглашение которой могло причинить ущерб республике.

Кроме того, Шмидт, как заявила прокуратура, принимал участие в «информационной войне, которую вели Республика Беларусь и Российская Федерация против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских государственных СМИ». Судья также распространял в соцсетях «высказывания, выставляющие Польшу зависимым лицом в международных отношениях».

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Польша арест суд прокуратура судья Белоруссия Александр Лукашенко политическое убежище
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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