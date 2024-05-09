В нескольких регионах России взломали телеканалы во время парада Победы

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе одной из платформ для трансляции телеканалов. В Башкирии была взломана трансляция IPTV «Уфанета» во время парада. О сбоях также сообщили жители Орска, Омской и Иркутской областей

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.

«Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена», — написал он.

По словам Крючкова, эфирное вещание на территории полуострова осуществляется в обычном режиме.

РБК Уфа сообщает о взломе трансляции IPTV «Уфанета» в Башкирии во время парада Победы. Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, еще на нескольких появились кадры и надписи, связанные с Украиной. Зрители рассказали об отключении IPTV после взлома. В «Уфанет» подтвердили, что трансляция у некоторых пользователей была отключена.

Еще один регион России, столкнувшийся с хакерскими атаками — Оренбургская область. Orsk.ru пишет, что пользователи цифровых ТВ-приставок SberBox и «Уфанет ТВ» вместо парада увидели «кадры антироссийской пропаганды». «Уважаемые абоненты! На данный момент создана группа для решения данного вопроса, работаем над ликвидацией проблемы в кратчайшие сроки», — сообщили изданию в «Уфанет». В Сбере пояснили, что взломать эфир через SberBox невозможно, так как «это не кабельное или цифровое телевидение, это обычная цифровая приставка».

Жители Омской и Иркутской областей также пожаловались на взлом Трансляцию парада Победы через Smart TV, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Иркутской и Омской областей.

9 мая также стало известно, что спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» взломали хакеры и запустили трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. Эфир прервался на 18 минут.

Хакерской атаке подверглись и телеканалы латвийской компании Balticom, эфир также прервали кадры парада Победы в Москве. Из-за атаки кабельные телеканалы пришлось отключить.