В нескольких регионах России взломали телеканалы во время парада Победы
В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.
«Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена», — написал он.
По словам Крючкова, эфирное вещание на территории полуострова осуществляется в обычном режиме.
РБК Уфа сообщает о взломе трансляции IPTV «Уфанета» в Башкирии во время парада Победы. Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, еще на нескольких появились кадры и надписи, связанные с Украиной. Зрители рассказали об отключении IPTV после взлома. В «Уфанет» подтвердили, что трансляция у некоторых пользователей была отключена.
Еще один регион России, столкнувшийся с хакерскими атаками — Оренбургская область. Orsk.ru пишет, что пользователи цифровых ТВ-приставок SberBox и «Уфанет ТВ» вместо парада увидели «кадры антироссийской пропаганды». «Уважаемые абоненты! На данный момент создана группа для решения данного вопроса, работаем над ликвидацией проблемы в кратчайшие сроки», — сообщили изданию в «Уфанет». В Сбере пояснили, что взломать эфир через SberBox невозможно, так как «это не кабельное или цифровое телевидение, это обычная цифровая приставка».
Жители Омской и Иркутской областей также пожаловались на взлом Трансляцию парада Победы через Smart TV, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Иркутской и Омской областей.
9 мая также стало известно, что спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» взломали хакеры и запустили трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. Эфир прервался на 18 минут.
Хакерской атаке подверглись и телеканалы латвийской компании Balticom, эфир также прервали кадры парада Победы в Москве. Из-за атаки кабельные телеканалы пришлось отключить.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика