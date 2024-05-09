Умер основатель фирмы, ставшей источником «Панамского досье»
В Панаме умер юрист и писатель Рамон Фонсека, один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, известной по так называемому «Панамскому досье», пишет газета La Prensa со ссылкой на его родственников и друзей.
Фонсека скончался 8 мая в возрасте 71 года.
Бывший президент страны Рикардо Мартинелли (2009-2014 года) назвал покойного «великим человеком».
«Скончался мой одноклассник Рамон Фонсека Мора. Великий человек, который пострадал от жестоких преследований», —написал Мартинелли в соцсети X.
Как сообщает Panamá América, несколько дней назад дети Фонсеки опубликовали письмо, в котором сообщили, что из-за судебного процесса состояние здоровья их отца ухудшилось и он попал в реанимацию. Они попросили молиться за него.
«Каждый раз, когда мы приходили в Mossack Fonseca, это было напоминанием о том, каким великим человеком был наш отец, который знал каждого сотрудника и всегда держал двери своего офиса открытыми, чтобы помочь тому, кто в этом нуждался», — говорится в письме.
Однако, по их словам, «в одночасье их отец превратился из писателя, идеалиста, борца и успешного юриста в самого большого подонка в Панаме».
Crítica пишет, что книга Фонсеки Ojitos de Ángel стала бестселлером в нескольких странах, ее продажи превысили 75 тыс. экземпляров. Его произведения La danza de las mariposas и Soñar con la ciudad были отмечены местной наградой. Во время президентства Хуана Карлоса Варелы (2014-2019 года) Фонсека занимал должность советника министра и был членом партии Panameñista.
В апреле в Панаме начался судебный процесс по делу 27 человек, обвиняемых в отмывании денег. Скандал разразился после публикации «Панамского досье». Среди обвиняемых были основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Панамские власти обвинили фирму в создании офшорных счетов, через которые отмывались деньги. Mossack Fonseca закрылась в 2018 году после скандала с «панамскими документами». Моссак и Фонсека отрицали свою вину. В 2017 году обоих арестовали, но потом отпустили под залог.
«Панамское досье» — это 11,5 млн документов из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки оказались в распоряжении журналистов. В них упоминались в том числе и высокопоставленные российские чиновники.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг нашел более 4 тыс. офшорных компаний, которые находятся под контролем российских граждан. Всего эти компании совершили сомнительные финансовые операции на сумму 5 млрд руб., и многие операции были связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом. Кто именно из должностных лиц имеет отношение к офшорам, в ведомстве не уточнили.
В 2019 году в Генпрокуратуре заявили, что за три года не было возбуждено ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье» из-за того, что власти Панамы не представили запрошенные Россией документы.
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