Умер основатель фирмы, ставшей источником «Панамского досье»

Рамон Фонсека скончался 8 мая в возрасте 71 года. В Панаме его обвиняли в отмывании денег на фоне скандала с публикацией «Панамского досье». Во время процесса его здоровье ухудшилось и он попал в реанимацию

Рамон Фонсека Мора (Фото: Mauricio Valenzuela / Xinhua / Global Look Press)

В Панаме умер юрист и писатель Рамон Фонсека, один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, известной по так называемому «Панамскому досье», пишет газета La Prensa со ссылкой на его родственников и друзей.

Фонсека скончался 8 мая в возрасте 71 года.

Бывший президент страны Рикардо Мартинелли (2009-2014 года) назвал покойного «великим человеком».

«Скончался мой одноклассник Рамон Фонсека Мора. Великий человек, который пострадал от жестоких преследований», —написал Мартинелли в соцсети X.

Как сообщает Panamá América, несколько дней назад дети Фонсеки опубликовали письмо, в котором сообщили, что из-за судебного процесса состояние здоровья их отца ухудшилось и он попал в реанимацию. Они попросили молиться за него.

«Каждый раз, когда мы приходили в Mossack Fonseca, это было напоминанием о том, каким великим человеком был наш отец, который знал каждого сотрудника и всегда держал двери своего офиса открытыми, чтобы помочь тому, кто в этом нуждался», — говорится в письме.

Однако, по их словам, «в одночасье их отец превратился из писателя, идеалиста, борца и успешного юриста в самого большого подонка в Панаме».

Crítica пишет, что книга Фонсеки Ojitos de Ángel стала бестселлером в нескольких странах, ее продажи превысили 75 тыс. экземпляров. Его произведения La danza de las mariposas и Soñar con la ciudad были отмечены местной наградой. Во время президентства Хуана Карлоса Варелы (2014-2019 года) Фонсека занимал должность советника министра и был членом партии Panameñista.

В апреле в Панаме начался судебный процесс по делу 27 человек, обвиняемых в отмывании денег. Скандал разразился после публикации «Панамского досье». Среди обвиняемых были основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Панамские власти обвинили фирму в создании офшорных счетов, через которые отмывались деньги. Mossack Fonseca закрылась в 2018 году после скандала с «панамскими документами». Моссак и Фонсека отрицали свою вину. В 2017 году обоих арестовали, но потом отпустили под залог.