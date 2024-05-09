Российский каноист завоевал лицензию на Олимпиаду

Захар Петров выиграл заезд на 1000 метров на квалификационном турнире в Сегеде. Это вторая лицензия российских каноистов, завоеванная в Венгрии — ранее Алексей Коровашков и Иван Штыль победили на 500-метровке в двойке

Захар Петров (в центре) (Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (kayak-canoe.ru))

Россиянин Захар Петров победил в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров на последнем олимпийском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Петров выиграл финальный заезд со временем 3 минуты 47,02 секунды.

Вторым финишировал Николае Крачун из Италии (+2,01), третьим — испанец Пабло Креспо (+2,90).

Накануне Петров не смог выступить в каноэ-двойке на дистанции 500 метров с многократным чемпионом мира Михаилом Павловым, поскольку того лишили нейтрального статуса за лайки под видео с выступлениями президента страны Владимира Путина на тему специальной военной операции на Украине.

На допуск Павлова ранее жаловался в МОК Национальный олимпийский комитет Украины.

Вместо Петрова и Павлова на 500-метровке выступили россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль, которые смогли победить и завоевать лицензию на Игры.