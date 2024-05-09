Российский каноист завоевал лицензию на Олимпиаду
Россиянин Захар Петров победил в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров на последнем олимпийском отборочном турнире в венгерском Сегеде.
Петров выиграл финальный заезд со временем 3 минуты 47,02 секунды.
Вторым финишировал Николае Крачун из Италии (+2,01), третьим — испанец Пабло Креспо (+2,90).
Накануне Петров не смог выступить в каноэ-двойке на дистанции 500 метров с многократным чемпионом мира Михаилом Павловым, поскольку того лишили нейтрального статуса за лайки под видео с выступлениями президента страны Владимира Путина на тему специальной военной операции на Украине.
На допуск Павлова ранее жаловался в МОК Национальный олимпийский комитет Украины.
Вместо Петрова и Павлова на 500-метровке выступили россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль, которые смогли победить и завоевать лицензию на Игры.
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