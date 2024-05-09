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Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

Премьер Израиля Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил российскому президенту Владимиру Путину поздравление с Днем Победы. Об этом сообщили ТАСС в израильском посольстве в России.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — рассказали в дипломатическом представительстве. Посол Израиля в России Симона Гальперин сказала агентству, что она посетила парад Победы на Красной площади.

Министерство иностранных дел Израиля в своем телеграм-канале опубликовало заявление, в котором назвало День Победы «возможностью поприветствовать ветеранов войны, которые еще с нами, склонить голову перед памятью тех, кто не дожил, и поблагодарить всех победителей Второй мировой за мир, который они спасли для нас».

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Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе выступления на церемонии празднования Дня Победы перед Музеем еврейского воина выразил благодарность ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся в рядах Красной Армии и в армиях союзников. «Столь многие — здесь в Израиле и во всем мире — в долгу перед вами и вашими боевыми товарищами, в огромном долгу уважения и признательности. Вы спасли все человечество от ужасной катастрофы», — сказал он.

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