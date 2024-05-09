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Хоккеисты «России 25» в третий раз победили белорусов в майском турне

Хоккеисты сборной «Россия 25» победили белорусов в Туле со счетом 6:2
Матч в Туле завершился со счетом 6:2. Российский вратарь Плешков пропустил впервые за 188 минут 25 секунд. Последний матч с белорусами в рамках майского турне пройдет в субботу в Минске
Максим Соркин (в центре)
Максим Соркин (в центре) (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Сборная «Россия 25» одержала четвертую победу подряд в рамках майского турне, переиграв в Туле команду Белоруссии.

Матч завершился со счетом 6:2 (1:2, 2:0, 3:0).

У белорусов отличились Вадим Мороз (9-я минута) и Виталий Пинчук (12).

У россиян забивали Максим Джиошвили (8), Василий Глотов (25), Иван Выдренков (37), Максим Соркин (46), Сергей Толчинский (46) и Прохор Полтапов (51).

Сухая серия вратаря россиян Артемия Плешкова, ранее побившего рекорд Евгения Набокова для дебютантов сборной, прервалась на 189-й минуте.

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Заключительный матч турне пройдет 11 мая в Минске.

В предыдущих встречах турне команда Романа Ротенберга победила Казахстан (1:0) и дважды обыграла белорусов (6:0, 4:0).

В церемонии символического вбрасывания шайбы в Туле принял участие восьмилетний хоккеист Илья Толпыкин, который пострадал во время теракта в «Крокусе».

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года и в основном играют между собой.

Вместо основной сборной России в этих матчах участвует команда «Россия 25», в которой средний возраст игроков составляет 25 лет, а большая часть хоккеистов представляют петербургский СКА.

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Анна Сатдинова
Хоккей сборная России по хоккею Роман Ротенберг Белоруссия
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