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Военная операция на Украине ,  
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Женщина погибла при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

Женщина погибла при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Жительница села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области погибла в результате обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.

В результате обстрела в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, загорелась хозпостройка на территории частного домовладения, пожар уже потушили.

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С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Так, например, 8 мая село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Никто из местных жителей не пострадал, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов.

Женщина погибла при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
Женщина погибла при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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