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Военная операция на Украине ,  
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Туск рассказал о присутствии военных специалистов НАТО на Украине

Премьер Польши Туск: на Украине есть наблюдатели и инженеры НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Польши заявил, что на Украине присутствуют наблюдатели и инженеры НАТО, но подчеркнул, что альянс не хочет напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны
Фото: Pavel Horejsi / Getty Images
Фото: Pavel Horejsi / Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Украине присутствуют наблюдатели и инженеры НАТО, пишет naTemat.pl.

Премьер, отвечая на вопрос о помощи Киеву со стороны альянса, отметил, что блок уже много чем помогает, но не хочет вмешиваться напрямую в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

«Поэтому я не удивлен, что все задаются вопросом: можно ли пойти на прямую войну с Россией, не слишком ли это риск? Но как бы НАТО ни помогала, Украина не сможет справиться без НАТО. Кроме того, там уже есть наблюдатели и инженеры. Посмотрим, как пойдет, но вы знаете, никто не хочет прямой войны», — сказал Туск.

О поддержке Украины со стороны НАТО главу правительства спросила десятилетняя Сара Малецка-Тшаскось, которую издание называет «самым молодым репортером в парламенте». Школьница рассказала naTemat, что хочет взять интервью у Туска, и тот согласился.

Столтенберг заявил, что Украина не просила о вводе войск НАТО
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

4 мая в издании Asia Times вышла статья бывшего помощника заместителя главы Пентагона США Стивена Брайана, в которой утверждалось, что Франция отправила на Украину 100 солдат из Иностранного легиона для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Всего, по утверждению Брайана, Париж намерен развернуть в стране 1,5 тыс. военных.

«Нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности», — заявили в Кремле, комментируя статью. 6 мая французский посол Пьер Леви был вызван в российский МИД. Позднее во французском МИДе назвали дезинформацией данные о размещении войск на Украине.

Западные страны не должны исключать отправку войск в эту страну, считает при этом президент Франции Эмманюэль Макрон. «Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]», — пояснил он.

Киев не просил размещать на украинской территории натовские войска, а просил больше поддержки, отметил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что блок не намерен посылать туда свои силы.

В Кремле предупредили, что вмешательство натовских военных «на земле» в конфликт на Украине «несет огромную опасность». При этом в марте там утверждали, что российские спецслужбы давно располагают информацией о том, что «так или иначе люди, которые называют себя советниками и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины».

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Елена Чернышова
Дональд Туск Украина НАТО
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