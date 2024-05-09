Эстония расторгнет договор с Россией о сотрудничестве в образовании

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Правительство Эстонии решило расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в сфере образования. Об этом сообщает издание Postimees.

Расторжение договора связано с российской военной операцией на Украине. Postimees отмечает, что это формальное решение, поскольку сотрудничество Эстонии с Россией в сфере образования по факту прекратилось в 2022 году.

Соглашение было заключено между двумя странами в 1994 году, оно автоматически продлевалось на следующие пять лет, если ни одна из сторон не заявляла о желании его расторгнуть. Для прекращения соглашения одну из сторон нужно уведомить не позднее чем за шесть месяцев до окончания последнего пятилетнего срока.

По данным Postimees, МИД Эстонии 9 мая направит России соответствующую ноту. Срок действия соглашения истекает 19 ноября 2024 года.

В конце марта парламент Эстонии решил расторгнуть соглашение с Россией от 1995 года о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. «Обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие эстонского договора о юридической помощи прекращается», — заявили эстонские власти.