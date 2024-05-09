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Клуб РПЛ опроверг возможность отставки тренера из-за «внутренних дрязг»

«Рубин» опроверг возможность отставки Рахимова из-за «внутренних дрязг»
Ранее комментатор Константин Генич сообщил, что Рашида Рахимова могут уволить из-за внутренних распрей в клубе. Президент и пресс-служба «Рубина» заявили, что это не так
Рашид Рахимов
Рашид Рахимов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В пресс-службе казанского «Рубина» заявили ТАСС, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера Рашида Рахимова.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил в программе «Коммент.Шоу», что, по его информации, в команде есть «внутренние дрязги» и Рахимова «хотят подвинуть».

«Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор», — сказали в пресс-службе.

Президент казанского клуба Марат Сафиуллин сказал «РИА Новости», что в первый раз слышит о возможности увольнения тренера.

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«Рубин» занимает девятое место в РПЛ, ближайший матч команда проведет 11 мая против «Ростова». Казанская команда не проигрывает на протяжении трех матчей — на ее счету две ничьи и победа над «Зенитом» (2:0).

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань Рашид Рахимов
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