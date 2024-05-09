Клуб РПЛ опроверг возможность отставки тренера из-за «внутренних дрязг»
В пресс-службе казанского «Рубина» заявили ТАСС, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера Рашида Рахимова.
Ранее комментатор Константин Генич сообщил в программе «Коммент.Шоу», что, по его информации, в команде есть «внутренние дрязги» и Рахимова «хотят подвинуть».
«Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор», — сказали в пресс-службе.
Президент казанского клуба Марат Сафиуллин сказал «РИА Новости», что в первый раз слышит о возможности увольнения тренера.
«Рубин» занимает девятое место в РПЛ, ближайший матч команда проведет 11 мая против «Ростова». Казанская команда не проигрывает на протяжении трех матчей — на ее счету две ничьи и победа над «Зенитом» (2:0).
Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года.
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