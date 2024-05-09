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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минюста ФРГ назвал коррупцию «тройной проблемой для Украины»

Глава Минюста ФРГ Бушман: коррупция — тройная проблема для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Коррупция в стране может помешать обороне Киева, вступлению в ЕС и иностранной помощи для восстановления Украины, считает Марко Бушман
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что коррупция — «тройная проблема для Украины», его слова приводит Tagesschau.

Он отметил, что, во-первых, каждый евро, потраченный на коррупцию вместо оснащения солдат, ослабляет защиту Украины. Во-вторых, у Киева есть цель стать членом Евросоюза. «Если Украина хочет идти по пути членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции», — сказал Бушман перед встречей глав Минюстов стран G7 в Венеции.

В-третьих, по его словам, для будущего восстановления страны потребуется иностранная помощь. Однако потенциальные страны-доноры будут в меньшей степени готовы помочь, если значительная часть помощи будет утрачена из-за коррупции, заметил министр.

Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

В январе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве. По его словам, за четыре месяца в Минобороны было выявлено множество коррупционных преступлений на сумму более 10 млрд грн (более €234 млн). В частности, в декабре была раскрыта коррупционная схема по приобретению боеприпасов для украинской армии почти на 1,5 млрд грн (около €35 млн), рассказал Умеров.

Он также сообщил о внедрении правил закупок по стандартам НАТО. «Перестраиваем закупочные механизмы так, чтобы не повредить непрерывным поставкам оружия и тылового имущества ВСУ. Отныне Минобороны устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги», — пояснил министр. По его словам, «государственный оператор тыла» будет закупать тыловое имущество, в том числе еду, одежду и топливо, а «агентство оборонных закупок» будет заниматься оружием.

Украинский президент Владимир Зеленский в октябре прошлого года говорил, что «ни один доллар не был украден у наших партнеров», но признавал, что бывают «разные люди и случаи». Информацию о коррупции в стране он называл «известным российским нарративом».

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Теги
Елена Чернышова
Минюст Германия коррупция Украина
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