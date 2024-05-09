Лукашенко призвал не допустить ядерный апокалипсис

Лукашенко: чтобы не допустить ядерного апокалипсиса, всем людям нужно сплотиться

Александр Лукашенко назвал ядерное вооружение для России и Белоруссии оружием сдерживания. Ранее он подчеркнул, что никто не собирается идти в наступление с таким вооружением

Александр Лукашенко (Фото: Максим Блинов / Reuters)

Всем людям необходимо сплотиться, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — заявил он.

Президент Белоруссии подчеркнул важность голосов всех, кто выступает в защиту мира и стремится к сотрудничеству, особенно в условиях отвержения диалога Западом. По его словам, таких голосов сейчас не слышно. «Чем закончилось подобное молчание в прошлом веке, мы знаем. Сегодня нас опять хотят столкнуть в ту же пропасть», — обратил внимание Лукашенко.

Глава страны назвал ядерное вооружение в России и Белоруссии оружием сдерживания. «Ядерное оружие — страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать», — сказал он, добавив, что сейчас идет эскалация напряженности. Ранее президент Белоруссии называл ядерное оружие оборонительным и подчеркивал, что никто не собирается идти с ним в наступление.

В марте 2023 года президент Владимир Путин объявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. О том, что первые ядерные заряды уже доставлены в страну, глава государства заявил в середине июня, подчеркнув, что до конца года работа будет завершена.

6 мая Минобороны России заявило, что начата подготовка к учениям сил ядерного сдерживания. На них будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия. Днем 9 мая президент России заявил, что Минск присоединится к Москве на втором этапе ядерных учений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что запланированные учения связаны с заявлениями официальных западных лиц по поводу отправки вооруженных контингентов на Украину, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона. В феврале французский лидер не исключил отправку войск в страну, а в начале мая назвал прорыв фронта и соответствующий запрос Киева условиями направления западных войск на Украину.