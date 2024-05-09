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Финалистку юниорского Уимблдона поймали на том же допинге, что у Валиевой

Чешскую финалистку юниорского Уимблдона Бартунькову отстранили за триметазидин
Никола Бартунькова, доходившая до решающих матчей на юниорских «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, в феврале и марте сдала положительные допинг-пробы на триметазидин, ее отстранили с середины апреля
Никола Бартункова (справа)
Никола Бартункова (справа) (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Чешскую теннисистку Николу Бартунькову временно отстранили за обнаруженный в ее допинг-пробах триметазидин, за который в январе на четыре года дисквалифицировали российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечение честности в теннисе (ITIA).

Положительные пробы 18-летняя теннисистка сдала на турнирах ITF в Словакии и Словении в феврале и марте соответственно, ее отстранили с 16 апреля.

Пробы Б также оказались положительными. Терапевтического разрешения на триметазидин у Бартуньковой не было.

В апреле чешка поднялась на 226-е место в рейтинге WTA.

«Разрушают доверие». WADA обвинили в сокрытии допинга у китайских атлетов
Спорт
Фото: Oli Scarff / Getty Images

В 2022 году Бартунькова играла в полуфинале одиночного разряда и финале парного разряда на юниорском «Ролан Гаррос», а в 2023-м — в финале юниорского Уимблдона, причем перед решающим матчем она выбила из турнира россиянку Алину Корнееву.

Помимо дела Валиевой, в допинг-скандал с триметазидином попали 23 китайских пловца, которых в 2021-м допустили на Олимпиаду в Токио, объяснив допинг бытовым загрязнением. Об этом стало известно только в 2024 году, и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пришлось нанять независимого юриста для оценки своих действий в этой ситуации.

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Анна Сатдинова
теннис допинг Камила Валиева
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