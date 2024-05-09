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Турецкая федерация хоккея сообщила о планах заявить свой клуб в КХЛ

После подписания меморандума о сотрудничестве с ФХР глава турецкой федерации заявил о планах создать клубы для трех российских лиг. Сборные Турции играют в третьем дивизионе IIHF, а хоккеисток в стране вдвое больше, чем хоккеистов
Юниорская сборная Турции по хоккею
Юниорская сборная Турции по хоккею (Фото: Ou Dongqu / Xinhua)

Турецкая федерация хоккея (TBHF) планирует участие команд страны в КХЛ, а также Всероссийской (ВХЛ) и Молодежной (МХЛ) хоккейных лигах. Об этом заявил президент организации Халит Албайрак, которого цитирует «Матч ТВ».

В четверг турецкая организация подписала меморандум о сотрудничестве с ФХР.

«Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену не только под эгидой нашей федерации, но и развивать частные клубы. Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», — сказал Албайрак.

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Турция является членом международной федерации (IIHF) с 1991 года.

Согласно информации на сайте IIHF, в Турции 1591 хоккеист, в том числе 801 юниор, 518 женщин и 272 мужчин.

В рейтинге IIHF мужская команда занимает 38-е место, женская — 28-е. Обе сборные играют в третьем по силе дивизионе IIIHF.

В минувшем сезоне мужской турецкой суперлиги выступало семь команд.

В КХЛ в следующем сезоне выступят два иностранных клуба — минское «Динамо» и астанинский «Барыс».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Турция
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