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Политика ,  
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В Армении оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум

Оппозиция дала Пашиняну час на отставку с поста премьера, пригрозив импичментом
В центре Еревана проходит многотысячный митинг, участники которого требуют отставки Никола Пашиняна. Недовольство граждан вызвали планы делимитации границы с Азербайджаном

В Армении оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум
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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга движения «Тавуш во имя Родины» в Ереване дал премьер-министру страны Николу Пашиняну один час на то, чтобы подать в отставку. Об этом сообщает агентство NEWS.am.

Архиепископ выразил готовность в течение этого времени встретиться и обсудить условия ухода Пашиняна с поста. Срок истекал в 19:40 по местному времени (18:40 мск). Позже он продлил срок до 19:00 мск. Галстанян использует не слово «отставка», а слово «уход», отмечает агентство.

Лидер протестов заявил, что будет добиваться ухода Пашиняна путем импичмента в парламенте. «Если реакцией по-прежнему будет молчание, мы предпримем мирные акты неповиновения», — добавил он. По словам Галстаняна, у премьера Армении больше нет власти в стране.

«Вчера мы получили известие, что последние три демаркационных столба [на границе с Азербайджаном] так и не были установлены, процесс прекращен или приостановлен благодаря народной борьбе», — заявил священник.

Поводом для протеста стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении заявил, что Ереван и Баку достигли предварительной договоренности о территориальной принадлежности четырех сел в Тавушской области — их получил Азербайджан. Пашинян говорил, что четыре села, которые получил Баку, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четырех армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку «не было и не может быть речи», уточнял он.

Жители Тавушской области Армении с 19 апреля протестуют и блокируют дороги, в том числе и межгосударственный маршрут Армения — Грузия. Они выступили против варианта делимитации границы, который был согласован комиссиями по демаркации границ Армении и Азербайджана и предполагает передачу Баку нескольких сел, сообщает Общественное радио Армении.

Лидером протестов стал Галстанян. 20 апреля он заявил, что невозможно за четыре дня согласовать процесс демаркации и делимитации границы. Архиепископ обратился к правоохранителям и посоветовал им следить за законностью действий властей. «Если наши требования не выполняются, значит, в Армении не может быть власти, которая терроризирует свой народ», — заключил тогда архиепископ. 6 мая протестующие выдвинулись в Ереван. Позже Галстанян заявил, что в шествии участвуют представители всех парламентских и внепарламентских сил.

Ереван и Баку работают над подписанием мирного договора. В феврале Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили в том числе делимитацию границ.

В марте Пашинян заявил о переходе процесса делимитации и демаркации границы Армении с Азербайджаном в практическую стадию. Премьер объяснил, что в процессе демаркации специальные комиссии должны будут «пойти и решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей».

По его словам, это необходимо для того, чтобы «не допустить войны». Страны до 15 мая должны подписать протокол, в котором будут описаны границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

Делимитация предполагает определение общего положения и направления границы между государствами путем переговоров. После этого следует демаркация — проведение границы на местности.

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Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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