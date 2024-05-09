Власти Израиля обвинили США в недостаточной поддержке

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Израиль не получает полной поддержки в поставках оружия, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израиль сожалеет, что, будучи на пороге уничтожения последнего оплота террористической организации ХАМАС, не получает полной поддержки в таком критическом вопросе, как поставки оружия, со стороны ближайшего союзника», — написал он.

Накануне вечером глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон приостановил поставки боеприпасов большого калибра и пересматривает возможность оказания краткосрочной военной помощи Израилю на фоне боевых действий в Рафахе.

AP со ссылкой на источники сообщало, что США на прошлой неделе прекратили поставлять Израилю тяжелые боеприпасы. Вашингтон отказался от поставки 1,8 тыс. бомб массой 2 тыс. фунтов (907 кг) и 1,7 тыс. бомб массой 500 фунтов (227 кг). Израильские власти в частном порядке выразили «глубокое разочарование» американским чиновникам.

Президент США Джо Байден в интервью CNN пригрозил прекратить поставки Израилю бомб и артиллерийских снарядов, если премьер страны Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о вторжении в Рафах на юге сектора Газа.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — а они еще не вошли в Рафах, — если они войдут в Рафах, то мы не будем поставлять то оружие, которое они использовали против городов», — заявил Байден. По его словам, пока израильские силы «не пересекли красную линию» и не зашли в густонаселенные районы Рафаха, а все еще «находятся на границе».

Президент США подчеркнул, что в секторе Газа из-за применения авиабомб погибало гражданское население.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью 7 мая израильские военные начали «контртеррористическую операцию» для уничтожения вооруженных сил и инфраструктуры ХАМАС. The Times of Israel и AP написали утром того же дня, что израильские танки вошли в Рафах, в котором находятся более 1 млн беженцев (общее население агломерации — примерно 1,4 млн человек). Позже ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль КПП «Рафах» на границе южной части сектора Газа с Египтом.