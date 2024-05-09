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В Хельсинки облили краской памятник советским военным

Посольство: памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки
Фото: Alla Stepanova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Alla Stepanova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Памятник советским военным осквернили в Хельсинки, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Финляндии.

В дипломатическом представительстве уточнили, что памятник залили краской. На место вызвали полицию: правоохранители зафиксировали ущерб и начали следственные действия.

Сотрудники посольства и «неравнодушные российские соотечественники» вместе убрали «наиболее заметные следы повреждений». Вопрос полного восстановления памятника будут решать с финскими властями, добавили в пресс-службе диппредставительства.

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Фото:Следственный комитет РФ

Посольство России в Финляндии 9 мая провело традиционную памятную церемонию у мемориала на месте братской могилы советских военных в городе Ханко, где захоронены более 530 солдат и офицеров. В мероприятии приняли участие российский посол Павел Кузнецов и временный поверенный в делах Белоруссии в Финляндии Сергей Синкевич, а также сотрудники дипломатических представительств и российские соотечественники.

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Теги
Финляндия Хельсинки памятник мемориал 9 Мая День Победы советские солдаты
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