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Политика ,  
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Зеленский уволил начальника Госохраны на фоне сообщений о покушении

Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Рудя
Двоих подчиненных главы УГО ранее арестовали по обвинению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Полковников Госохраны заподозрили в подготовке покушения на Зеленского
Сергей Рудь
Сергей Рудь (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в указе. Причины такого решения не уточняются.

Сергей Рудь занимал должность начальника Управления государственной охраны Украины с ноября 2019 года, с мая по октябрь того же года он был заместителем руководителя УГО. До этого Рудь занимал различные должности в департаментах личной охраны и работы с личным составом того же ведомства, работал в Институте УГО Киевского национального университета.

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Политика
Владимир Зеленский

Издание «Страна» 7 мая допустило отставку Рудя из-за задержания его подчиненного — полковника УГО Андрея Гука. По словам источников издания, Рудь привел его в управление и лоббировал на должность своего заместителя.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании Гука, который возглавляет один из департаментов УГО, 6 мая. Ему вменяют сбор секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, и передачу ее иностранным спецслужбам. Вместе с Гуком задержали его предполагаемого пособника, еще одного сотрудника Госохраны.

Позже СБУ сообщила, не называя имен, что двоих полковников УГО подозревают в работе на ФСБ России и подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе президента Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. По данным украинской спецслужбы, офицеры были завербованы российской стороной до начала военной операции.

Полковникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту) украинского УК. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы, их отправили под стражу.

Российские власти не раз отвергали сведения о планах совершить покушение на президента Украины. «В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую [ту] информацию, которая идет из СБУ», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения о задержаниях в Госохране из-за подготовки покушения.

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Персоны
Яна Ломакина
Владимир Зеленский Украина отставка увольнение охрана
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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