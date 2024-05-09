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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области при обстреле погибла женщина

Старовойт: при попадании снаряда в дом в Курской области погибла женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел, в результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Еще одна женщина получила осколочные ранения, ее доставили в Глушковскую районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал Старовойт.

В результате прямого попадания снаряда разрушено местное кафе, добавил губернатор. Никто не пострадал. Старовойт пообещал, что власти окажут владельцу кафе необходимую помощь.

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Поселок Теткино подвергся атаке второй раз за день. Ранее дрон сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию, возник пожар на расположенной рядом электроподстанции. Никто из обслуживающего персонала не пострадал.

В Курской области при обстреле погибла женщина
В Курской области при обстреле погибла женщина

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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