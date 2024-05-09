В Курской области при обстреле погибла женщина
Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел, в результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Еще одна женщина получила осколочные ранения, ее доставили в Глушковскую районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал Старовойт.
В результате прямого попадания снаряда разрушено местное кафе, добавил губернатор. Никто не пострадал. Старовойт пообещал, что власти окажут владельцу кафе необходимую помощь.
Поселок Теткино подвергся атаке второй раз за день. Ранее дрон сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию, возник пожар на расположенной рядом электроподстанции. Никто из обслуживающего персонала не пострадал.
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