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Как Москва отпраздновала День Победы. Фоторепортаж
Кадры празднования Дня Победы в Москве
В Москве, несмотря на аномально холодную погоду, люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать 79-й День Победы. Как отмечали праздник в столице — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Основные торжества в столице прошли на Красной площади. В парке Победы на Поклонной горе зрители смогут наблюдать за прямой трансляцией военного парада. Трансляция парада шла и во всех парках города.
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