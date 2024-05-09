Как Москва отпраздновала День Победы. Фоторепортаж

В Москве, несмотря на аномально холодную погоду, люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать 79-й День Победы. Как отмечали праздник в столице — в фоторепортаже РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Основные торжества в столице прошли на Красной площади. В парке Победы на Поклонной горе зрители смогут наблюдать за прямой трансляцией военного парада. Трансляция парада шла и во всех парках города.